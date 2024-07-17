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Руководству Центробанка разрешат иметь автоматическое оружие

Банкиров решено вооружить вперёд ФСБ и других силовых структур

1:37
Силовые структуры

Росгвардия предложила предоставить право ношения автоматического оружия руководящему составу Центробанка: заместителям председателя, их советникам, директорам департаментов и их заместителям.

Банкиров решено вооружить вперёд ФСБ и других силовых структур
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, CC BY-SA 4.0

В списке несколько десятков человек, но глава Центробанка в него не входит.

Однако даже военнослужащие армии, ФСБ, полицейские и сами росгвардейцы не имеют права носить пистолеты вне службы, хотя им и положено табельное оружие. Если уж разрешать ношение оружия для обеспечения безопасности, то логичнее начать с них, а не с банковских служащих.

Среди оружия, которое предлагают разрешить использовать сотрудникам Центробанка, — пистолеты Макарова, Ярыгина, Glock, а также пистолеты-пулемёты "Кедр", "Витязь" и "Кипарис".

Сейчас право носить боевое оружие имеют только работники сферы безопасности Центробанка, сотрудники Центрального хранилища и "Росинкаса". Для них также предусмотрено право на автоматы Калашникова.

Ранее журналист и военкор Владимир Соловьёв справедливо отмечал, что в воюющей стране существуют странные. даже вредительские, ограничения на производство и легальное распространение стрелкового оружия. Действительно,ситуация, когда автоматическим оружием наделяются банкиры, но не силовики и уж точно не сознательные граждане, является парадоксальной. 

Между тем, с древности правоспособность человека определялась наличием у него права на ношение оружия. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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