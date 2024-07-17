Росгвардия предложила предоставить право ношения автоматического оружия руководящему составу Центробанка: заместителям председателя, их советникам, директорам департаментов и их заместителям.
В списке несколько десятков человек, но глава Центробанка в него не входит.
Однако даже военнослужащие армии, ФСБ, полицейские и сами росгвардейцы не имеют права носить пистолеты вне службы, хотя им и положено табельное оружие. Если уж разрешать ношение оружия для обеспечения безопасности, то логичнее начать с них, а не с банковских служащих.
Среди оружия, которое предлагают разрешить использовать сотрудникам Центробанка, — пистолеты Макарова, Ярыгина, Glock, а также пистолеты-пулемёты "Кедр", "Витязь" и "Кипарис".
Сейчас право носить боевое оружие имеют только работники сферы безопасности Центробанка, сотрудники Центрального хранилища и "Росинкаса". Для них также предусмотрено право на автоматы Калашникова.
Ранее журналист и военкор Владимир Соловьёв справедливо отмечал, что в воюющей стране существуют странные. даже вредительские, ограничения на производство и легальное распространение стрелкового оружия. Действительно,ситуация, когда автоматическим оружием наделяются банкиры, но не силовики и уж точно не сознательные граждане, является парадоксальной.
Между тем, с древности правоспособность человека определялась наличием у него права на ношение оружия.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.