Стали известны подробности подвига дагестанцев в день терактов 23 июня

"Настоящие джигиты": дагестанские полицейские дали отпор террористам

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мужчины в Дагестане взяли в руки оружие убитых полицейских и смогли дать отпор террористам.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Полицейские Бижитуев и Гасанов были сотрудниками линейного отдела полиции на транспорте. Во время теракта они находились рядом с местом событий, так как жили неподалёку. Услышав стрельбу, они пошли на террористов. Оба были без бронежилетов и в тапочках, но у одного был его собственный охотничий карабин, а второй взял автомат ещё одного убитого полицейского.

Именно эти люди застрелили двух братьев-террористов Омаровых. Это были сотрудники линейной полиции, которые не имели табельного оружия. Хотя их и не наградили публично, но это было сделано правильно.

Таким образом, у террористов не может быть национальности, они просто террористы, в то время как героем может быть представитель любого народа.

Также эта история показала необходимость постоянного разрешения на оружие у силовиков. Ведь именно отсутствие оружия у Магомеда Нурбагандова, героя, чьим завещанием стало бессмертное "Работайте, братья!", стало причиной того, что он не смог лично уничтожить напавших на него боевиков.