Сергей Лавров подтвердил, что Иван Гершкович действительно был шпионом

Сергей Лавров заверил, что переговоры об обмене Гершковича уже ведутся

У России есть неоспоримые доказательства того, что американский гражданин русского происхождения Иван Гершкович занимался шпионажем. Спецслужбы США и России ведут переговоры о возможном обмене, как сообщил Лавров.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Ивана Гершковича схватили 30 марта 2023 года по подозрению в шпионаже: он под видом журналистских репортажей собирал закрытую информацию военного назначения, касающуюся вопросов возможностей ВПК и использования мобилизационных ресурсов. в настоящее время его судят.

Американские журналисты, начиная с Такера Карлсона,приезжающие в Россию и имеющие возможность обратиться к Владимиру Путину считают своим долгом походатайствовать за Ивана Гершковича. Владимир Путин с пониманием относится к их прошениям, но всякий раз подчёркивает, что подобные решения принимаются, во-первых, на взаимной основе, а во-вторых, не терпят публичности и требуют высокой степени секретности.