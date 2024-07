Сергей Лавров подтвердил, что Иван Гершкович действительно был шпионом

У России есть неоспоримые доказательства того, что американский гражданин русского происхождения Иван Гершкович занимался шпионажем. Спецслужбы США и России ведут переговоры о возможном обмене, как сообщил Лавров.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0