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Страны Балтии превратились в тикающую бомбу, заражающую Европу экстремизмом

Названа роль стран Балтии в системе НАТО

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Политолог и журналист Вадим Авва высказал мнение, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) превратились в подобие гранаты, готовой взорваться, и стали ключевыми элементами сформировавшегося "атлантизма".

Названа роль стран Балтии в системе НАТО
Фото: flickr.com by Saeima, CC BY-SA 2.0

Авва отмечает, что к власти в этих странах пришли люди, чьи предки служили нацистскому режиму и участвовали в геноциде советского народа, что, по его мнению, заразило всю Европу идеями экстремизма. Журналист подчеркивает, что эти лидеры включили в оборонные концепции и документы НАТО утверждения, подобные словам бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что "победа над Россией — это наш план A, B и C", что означает либо победу над Россией, либо смерть, сообщает  "Военное дело".

Авва также упоминает недавние заявления французских чиновников, которые отвергли мирный план Венгрии по Украине, поддерживая идею Каи Каллас о невозможности переговоров с Россией. Он считает, что Париж также склонен к агрессивной политике по отношению к России.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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