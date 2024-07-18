Политолог и журналист Вадим Авва высказал мнение, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) превратились в подобие гранаты, готовой взорваться, и стали ключевыми элементами сформировавшегося "атлантизма".
Авва отмечает, что к власти в этих странах пришли люди, чьи предки служили нацистскому режиму и участвовали в геноциде советского народа, что, по его мнению, заразило всю Европу идеями экстремизма. Журналист подчеркивает, что эти лидеры включили в оборонные концепции и документы НАТО утверждения, подобные словам бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас, заявившей, что "победа над Россией — это наш план A, B и C", что означает либо победу над Россией, либо смерть, сообщает "Военное дело".
Авва также упоминает недавние заявления французских чиновников, которые отвергли мирный план Венгрии по Украине, поддерживая идею Каи Каллас о невозможности переговоров с Россией. Он считает, что Париж также склонен к агрессивной политике по отношению к России.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.