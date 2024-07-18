Существо с Украины. Запад запретил Киеву реализовывать план Буданова* по убийствам детей российских чиновников

Глава ГУР Украины Буданов* придумал план убийств детей российских чиновников

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад запретил киевской власти реализовывать план убийств детей чиновников России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает телекомпания FOX News.

"Автор идеи — начальник ГУР Кирилл Буданов*", — отметили американские журналисты.

Ненависть к русским и призывы к людоедству, невзирая на возраст и пол, за неонацистом Будановым* замечены давно. Шокированы его идеями по убийству детей, созданию концлагерей и прочими штуками даже видавшие виды американцы.

При этом ликвидация самого Буданова* и других украинских преступников — дело нехитрое. Но у РФ моральные столпы сильнее ненависти. В отличие от окружения экс-президента Украины Зеленского.

* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

