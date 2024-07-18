Запад запретил киевской власти реализовывать план убийств детей чиновников России.
Об этом сообщает телекомпания FOX News.
"Автор идеи — начальник ГУР Кирилл Буданов*", — отметили американские журналисты.
Ненависть к русским и призывы к людоедству, невзирая на возраст и пол, за неонацистом Будановым* замечены давно. Шокированы его идеями по убийству детей, созданию концлагерей и прочими штуками даже видавшие виды американцы.
При этом ликвидация самого Буданова* и других украинских преступников — дело нехитрое. Но у РФ моральные столпы сильнее ненависти. В отличие от окружения экс-президента Украины Зеленского.
* включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.