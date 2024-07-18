Борис Писториус считает,что ракеты США в Германии не создают военной угрозы для стран

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нынешние планы по размещению американских ракет в стране нельзя сравнивать с ситуацией, которая сложилась в 80-е годы из-за "кризиса евроракет". Тогда, напомнил Писториус, в Западной Германии началось развёртывание ракет "Першинг", что вызвало протесты с участием сотен тысяч человек.

По словам Писториуса, ситуация сейчас совершенно иная. Во-первых, тогда речь шла о размещении ракет с ядерными боеголовками, а сейчас — об обычных ракетах. Во-вторых, Писториус подчеркнул, что сам он не участвовал в протестах 80-х годов.

Писториус явно переигрывает, изображая незнание, что в Германии хранится американское ядерное оружие, и если они решат оснастить им РСМД, то не обязаны будут извещать Германию о таком шаге.