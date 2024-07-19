Очеретинский цветок расцветает. "Отважные" выбили армию Украины из Прогресса, подняв флаг России

Группировка "Отважных" армии России выбили украинских боевиков из населённого пункта Прогресса, подняв флаг Российской Федерации.

После наступления на Покровском фронте ГВ "Центр" заняла Прогресс за Очеретино. На данный момент там идёт зачистка.

"Враг смог дожать н. п. Прогресс, пока русские свободно по нему передвигаются, подбирают БК наших ребят и кичатся тем, что они уже там, проводят зачистку западной части. На юге от села голый участок, на нём тоже не долго придётся держаться! Теперь весь акцент на Волчье. До Покровска 23 км", — жалуются боевики ВСУ.