Эксперт объяснил криворукость украинских зенитчиков

Эксперт Ищенко объяснил "сверхточность" украинских расчетов ПВО

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с "Военное дело" объяснил причины ошибок украинской ПВО, которая регулярно поражает собственные гражданские объекты.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

"Проблема кроется в самих ракетах. Украинцам предоставили вооружение, зачастую не самое новое, которое может отклоняться от курса. Кроме того, нигде в мире сейчас нет такого интенсивного использования ПВО, как на Украине. Чем чаще применяется ПВО, тем выше вероятность ошибок", — пояснил Ищенко.

Он также отметил, что российские войска обстреливают Украину почти каждую ночь, а иногда и каждый день.

"Эти атаки массовые, поэтому украинская ПВО постоянно действует. Был период, когда у них заканчивались ракеты. Запад предоставил новые, но лучшее оставил себе, а Украине достались устаревшие ракеты со складов. Попадается и некачественная продукция, и расчеты могут ошибаться. Нет одной причины", — добавил эксперт.

Кроме того, Ищенко указал, что Киев — это большая городская агломерация. Если ракета летит на небольшое расстояние, она может исчерпать топливо и упасть на городскую застройку.

"Множество факторов накладываются друг на друга. В любом вооруженном конфликте жертвы среди мирного населения неизбежны, в том числе от дружественного огня. Пропаганда это использует. Они говорят, что если бы не было российских ракет, украинская ПВО не попадала бы по своим домам. А мы напоминаем, что если бы они не стреляли по Донбассу и соблюдали минские соглашения, конфликта бы не было и наши ракеты над Киевом не летали бы", — заключил Ищенко.