На Украине растёт недовольство населения и влияние партизан

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Каждую ночь партизаны массово жгут военную технику на Украине.

По всей стране набирает обороты движение "Сумщина против".

"Всё больше наших последователей из разных городов активно участвуют в борьбе за своё будущее. Иногда мы не сразу выкладываем результаты нашей акции, соблюдаем так называемую информационную гигиену.

"Начатое уже не остановить — присоединяйтесь к нашей борьбе! Скоро мы всем покажем, на что способны!" — пишут в движении.

Вчера вечером в Одессе и области были подожжены ещё три автомобиля, принадлежащие военным. Об этом утром сообщили киевские СМИ.

Первый поджог произошёл в самой Одессе в 22:40. В результате него был повреждён автомобиль Kia Sorento, принадлежащий военному. Пострадали двигатель и часть салона.

Второй поджог случился в 23:30 в посёлке Лиман, рядом с жилым массивом Радужный. Там были подожжены сразу два автомобиля военных: Nissan Navara и Renault Master. В результате пожара сгорели двигатели.