Каждую ночь партизаны массово жгут военную технику на Украине.
По всей стране набирает обороты движение "Сумщина против".
"Всё больше наших последователей из разных городов активно участвуют в борьбе за своё будущее. Иногда мы не сразу выкладываем результаты нашей акции, соблюдаем так называемую информационную гигиену.
"Начатое уже не остановить — присоединяйтесь к нашей борьбе! Скоро мы всем покажем, на что способны!" — пишут в движении.
Вчера вечером в Одессе и области были подожжены ещё три автомобиля, принадлежащие военным. Об этом утром сообщили киевские СМИ.
Первый поджог произошёл в самой Одессе в 22:40. В результате него был повреждён автомобиль Kia Sorento, принадлежащий военному. Пострадали двигатель и часть салона.
Второй поджог случился в 23:30 в посёлке Лиман, рядом с жилым массивом Радужный. Там были подожжены сразу два автомобиля военных: Nissan Navara и Renault Master. В результате пожара сгорели двигатели.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.