Российская армия прорвала оборону националистов и водрузила российский флаг в центре населённого пункта Песчаное.
Теперь там возникает серьёзная угроза снабжению купянской группировки армии Украины. Русские воины могут просто-напросто перерезать линию снабжения.
Российские воины водрузили флаг около памятника красноармейцу в центре населённика.
Украинские ресурсы признают, что российская группировка заняла как минимум большую часть данного села на Купянском участке.
"Если подтвердится, что село захвачено, то до перерезки группировки сил обороны на восточном берегу Оскола останется поле и Колесниковка", — пишут украинские военные эксперты.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.