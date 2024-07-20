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Наступление началось. ВС РФ прорвали оборону ВСУ и подняли флаг России в центре Песчаного

В центре Песчаного уже реет российский флаг

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Силовые структуры

Российская армия прорвала оборону националистов и водрузила российский флаг в центре населённого пункта Песчаное.

В центре Песчаного уже реет российский флаг
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, CC BY 4.0

Теперь там возникает серьёзная угроза снабжению купянской группировки армии Украины. Русские воины могут просто-напросто перерезать линию снабжения.

Российские воины водрузили флаг около памятника красноармейцу в центре населённика.

Украинские ресурсы признают, что российская группировка заняла как минимум большую часть данного села на Купянском участке.

"Если подтвердится, что село захвачено, то до перерезки группировки сил обороны на восточном берегу Оскола останется поле и Колесниковка", — пишут украинские военные эксперты.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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