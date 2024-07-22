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Разведчик Рипер: демократов спасёт только астероид, эпидемия или война

AMVET: малоадекватный Байден может начать ядерную войну перед выборами

2:57
Силовые структуры » Военные новости

"Перевернуть абсолютно проигрышную для демпартии США ситуацию с выборами президента может что-то глобальное — например, катастрофа, эпидемия или война", — считает эксперт по разведке Георгий Рипер.

AMVET: малоадекватный Байден может начать ядерную войну перед выборами
Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard", PDM

В своём интервью Pravda.Ru он пояснил, что все американские опросы показывают (на данный момент) проигрыш любых кандидатов от демократической партии в колеблющихся штатах, а Трамп после провальных (для Джо Байдена) дебатов и героизма в ходе покушения на него "стал почти недосягаем".

"Такие расклады в картах можно поменять только переворачиванием стола, а перевернуть его может катастрофа глобальных масштабов, когда действующий президент и его команда по умолчанию становятся "капитанами и спасителями нации и мира", — рассказал Рипер.

"Очень надеюсь, что никакого астероида не летит и эпидемии не планируется, что их (вышеописанные катастрофы) не выдумают и не запустят", — иронизирует разведчик.

При этом он призвал обратить особое внимание на право и возможность Джо Байдена осуществить атаку на любую "вражескую страну", включая ядерную атаку.

Его опасения подтверждает свежая рассылка американских военных экспертов AMVET. В ней напомнили, что, "несмотря на отказ от участия в выборах по причине явной малодееспособности", Байден "остаётся единственным главнокомандующим ядерными силами США и может в любой момент начать ядерную атаку".

Эксперты пояснили, что и глава Пентагона, и объединённый комитет начштабов, и госсекретарь США "могут лишь удостовериться в личности и состоянии президента, но не могут наложить вето на его решение о ядерной или конвенциональной атаке".

Как сообщили военспецы США, у Байдена остаётся "ядерный чемоданчик", который в США называется "ядерный футбол" .

В нём находятся:

  • средства связи с армией, нацией и спецслужбами;
  • "чёрная книга" с вариантами ударов по врагам, перечнем убежищ;
  • специальная папка с описанием процедур оповещения нации о ядерной войне;
  • к "футболу" прилагается карточка (называемая "Печенье") с кодами идентификации президента США.

В контексте этих серьёзных вопросов вспомнили случай 1975 года, когда майор Гарольд Геринг был уволен из ВВС США после того, как задал вопрос о том, как он мог убедиться в том, что команда по запуску ракет действительно пришла от президента, который находится в адекватном состоянии.

Также авторы напоминают, что во время инструктажа по пользованию "ядерным футболом" после инаугурации Джо Байден "залип и завис" у чемоданчика с непонятной улыбкой.

Его молчание вызвало вопросы у представителей Пентагона, переспросивших: "Вы слышите нас, мистер президент?"

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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