За сутки украинская армия потеряла 1970 военнослужащих.
Об этом было сказано на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.
За сутки украинская группировка потеряла в зоне действия российской группировки "Запад" до 520 боевиков и танк "Леопард". Системы ПВО армии России за сутки сбили 163 украинских дрона.
Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ поразили три бригады ВСУ. Националисты тут потеряли более 115 солдат. Группировка "Восток" армии РФ за сутки улучшила своё тактическое положение, отражена украинская контратака.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.