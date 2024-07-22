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ВСУ теряют в сутки по 2 тысячи военнослужащих

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Силовые структуры

За сутки украинская армия потеряла 1970 военнослужащих.

ВСУ теряют в сутки по 2 тысячи военнослужащих
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Об этом было сказано на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

За сутки украинская группировка потеряла в зоне действия российской группировки "Запад" до 520 боевиков и танк "Леопард". Системы ПВО армии России за сутки сбили 163 украинских дрона.

Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ поразили три бригады ВСУ. Националисты тут потеряли более 115 солдат. Группировка "Восток" армии РФ за сутки улучшила своё тактическое положение, отражена украинская контратака.

Гигантские потери ВСУ в Харьковской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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