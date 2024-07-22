Трупы ради "хотелок" Зеленского. Совокупные потери ВСУ за сутки составили около 2000 боевиков

ВСУ теряют в сутки по 2 тысячи военнослужащих

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За сутки украинская армия потеряла 1970 военнослужащих.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Об этом было сказано на брифинге Министерства обороны Российской Федерации.

За сутки украинская группировка потеряла в зоне действия российской группировки "Запад" до 520 боевиков и танк "Леопард". Системы ПВО армии России за сутки сбили 163 украинских дрона.

Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ поразили три бригады ВСУ. Националисты тут потеряли более 115 солдат. Группировка "Восток" армии РФ за сутки улучшила своё тактическое положение, отражена украинская контратака.

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