США намерены усилить своё присутствие в Арктике

Пентагон представил обновлённую стратегию США в Арктике.
В документе подчёркивается, что Арктика становится ареной для стратегической конкуренции. Поэтому США и их союзники должны быть готовы ответить на этот вызов.
США планируют проводить военные учения в Арктике как самостоятельно, так и вместе с союзниками. Это поможет продемонстрировать боеспособность и совместимость войск.
Кроме того, США будут сотрудничать с союзниками, промышленными компаниями и местными племенами, чтобы укрепить силы сдерживания в регионе.
Для лучшего понимания оперативной обстановки в Арктике США намерены инвестировать в приборы обнаружения, разведку и обмен информацией.
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