США намерены усилить своё присутствие в Арктике

США намерены усилить противодействие России в арктическом регионе

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентагон представил обновлённую стратегию США в Арктике.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

В документе подчёркивается, что Арктика становится ареной для стратегической конкуренции. Поэтому США и их союзники должны быть готовы ответить на этот вызов.

США планируют проводить военные учения в Арктике как самостоятельно, так и вместе с союзниками. Это поможет продемонстрировать боеспособность и совместимость войск.

Кроме того, США будут сотрудничать с союзниками, промышленными компаниями и местными племенами, чтобы укрепить силы сдерживания в регионе.

Для лучшего понимания оперативной обстановки в Арктике США намерены инвестировать в приборы обнаружения, разведку и обмен информацией.