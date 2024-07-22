МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами

Согласно новой стратегии противодействия экстремизму, Министерство внутренних дел планирует создать базу данных граждан, которые покинули Россию с целью участия в экстремистских организациях или обучения в иностранных центрах, связанных с недружественными государствами.
Эта информация содержится в проекте указа президента, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
После возможного возвращения этих граждан в Россию к ним будут применяться меры уголовного и административного воздействия.
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