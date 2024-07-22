МВД усилит контроль за отъезжающими за рубеж гражданами

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно новой стратегии противодействия экстремизму, Министерство внутренних дел планирует создать базу данных граждан, которые покинули Россию с целью участия в экстремистских организациях или обучения в иностранных центрах, связанных с недружественными государствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Эта информация содержится в проекте указа президента, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

После возможного возвращения этих граждан в Россию к ним будут применяться меры уголовного и административного воздействия.