В Одессе в результате удара ВКС РФ погибли 18 британских спецназовцев

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос, ссылаясь на не названный им источник, в результате удара по Одессе погибли 18 военнослужащих британской Специальной воздушной службы и солдаты французской армии. Полковник не уточнил, когда именно произошёл этот удар.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0

"Я только что получил информацию, которую не могу подтвердить, я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно… был совершен удар по Одессе, в котором погибли по меньшей мере 18 членов британской Специальной воздушной службы", — заявил Баньос на своем YouTube-канале Canal del Coronel.

По его сведениям, ещё 25 сотрудников британской Специальной воздушной службы были ранены. Он также сообщил, что, по его информации, французские солдаты погибли. "Это не наёмники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии", — добавил он.

При этом полковник испанской армии в отставке не уточнил, когда именно был нанесён удар по Одессе.

Таким образом, получено очередное доказательство участия европейского спецназа в боевых действиях на Украине.