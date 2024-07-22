Обнародованы причины крушения самолёта в Подмосковье 12 июля

МАК (Межгосударственный авиационный комитет) выяснил причины крушения самолёта "Суперджет" в Подмосковье.
Как сообщили ТАСС в МАК, перед тем как самолёт разбился, пилоты вручную управляли им. Была превышена скорость, и борт начал стремительно снижаться.
"На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование", — сказали в МАК.
В результате падения самолёта 12 июля в Подмосковье погибли трое членов экипажа.
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