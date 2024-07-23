Сможет ли Украина эффективно воевать на F-16

Аналитик Ходаренок объяснил проблемы эксплуатации истребителей F-16 на Украине

Военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с "Военное дело" выделил проблемы, с которыми столкнутся ВСУ при эксплуатации американских истребителей F-16.

Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

"По поводу F-16 нужно отметить несколько аспектов. Украине требуется не просто большое количество этих самолетов, но и восстановление всей системы ВВС. Необходимы системы управления, средства прикрытия, средства радиоэлектронной борьбы, самолеты-целеуказатели и самолеты ДРЛО. Швеция передает два самолета ДРЛО, но этого явно недостаточно", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, Ходаренок указал на сложности с базированием украинской авиации, так как все аэродромы Украины находятся под огневым воздействием ВС РФ.

"Для того чтобы F-16 могли внести значительный вклад в конфликт, необходимы большие запасы авиационных боеприпасов, таких как бомбы и управляемые ракеты. Эти боеприпасы должны где-то храниться, но их складирование подвергнется ударам со стороны ВС РФ. Переброска больших объемов боеприпасов намного сложнее, чем перемещение самолетов", — продолжает Михаил Ходаренок.

Он также отметил, что для повышения эффективности применения и увеличения количества вылетов, Украине потребуется по два экипажа на каждый самолет.

"Еще одна проблема — большие запасы авиатоплива. Его нужно много, и хранение такого количества топлива делает его уязвимым для ударов российскими ракетами", — подчеркивает эксперт.

Михаил Ходаренок также добавил, что Украине необходимо значительно усилить зенитно-ракетное и истребительное прикрытие аэродромов.

"Для прикрытия одного аэродрома требуется минимум две-три батареи "Пэтриота", несколько ЗРК малой дальности и несколько установок зенитной артиллерии. Чтобы авиация могла эффективно участвовать в боевых действиях, Украине нужно как минимум пятнадцать таких аэродромов. Это потребует значительного количества вооружения и средств. Учитывая, что у Украины, по данным источников, есть всего несколько батарей "Пэтриот", перекрывающих Киев, Львов и Одессу, перестройка всей армии под нужды F-16 обойдется в огромные суммы. На Западе есть необходимое вооружение, но его передача Украине в таких объемах маловероятна", — подытожил военный аналитик.