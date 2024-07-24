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Он просто аватар: Запад обозначил возможного президента Украины

Профессор Евстафьев объяснил недавнюю речь посла Украины в Британии Залужного

2:17
Силовые структуры » Военные новости

Профессор Дмитрий Евстафьев в беседе с "Военное дело" прокомментировал заявление бывшего командующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, о необходимости временного отказа Запада от свобод ради выживания из-за угрозы новых войн.

Профессор Евстафьев объяснил недавнюю речь посла Украины в Британии Залужного
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

"Основное послание Залужного было следующим: дайте деньги, а мы готовы предоставить украинцев в качестве подопытных, чтобы на них испытывать новые виды оружия. Я всегда утверждал, что Залужный — это аватар, за которым скрываются западные стратеги и политтехнологи, которые сначала делали из него великого полководца по типу Гинденбурга. Хотя я всегда видел в нём не Гинденбурга, а управляющего складом. Теперь его переместили с должности командующего ВСУ на должность посла в Британии, и он снова работает аватаром. Для кого? Для тех, кто боится потерять свои высокие должности. Что озвучил Залужный? Он сказал, что сейчас не нужны никакие выборы, а главное — сплотиться Европе для победы над Россией, не жалея украинцев. Это он сам придумал? Никогда не поверю! Это очень тщательно составленный текст, и господин Залужный его написать не мог. Поэтому он просто переходящий аватар", — считает профессор.

Суть, по словам Дмитрия Евстафьева, очень проста. В европейской политике действительно существует группа, которая использует Залужного для озвучивания своей основной позиции - любой ценой сохранить власть, и эта цена может быть большой европейской войной.

"Вот о чём говорил Залужный. Можно пожертвовать демократией и демократическими институтами ради победы над Россией, потому что если РФ победит, то вся европейская цивилизация рухнет. Мы уже где-то это слышали. Кроме того, начинает вырисовываться новый кандидат на замену Зеленскому. Первый шаг в направлении обозначения Залужного как альтернативы Зеленскому мы уже видели. Сначала это было с точки зрения рациональности ведения боевых действий, а теперь мы видим изменение его позиции на прямо противоположную", — заключил профессор.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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