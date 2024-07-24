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AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников

AMVET: Сырский скрыл от Guardian полмиллиона убитых солдат ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

По данным рассылки ветеранов американской армии и спецслужб AMVET, сейчас число погибших "трагически превышает психологически важную и страшную отметку в 500 тысяч человек". Так отставные военспецы США прокомментировали отказ главкома ВСУ назвать реальные цифры потерь армии Украины.

AMVET: Сырский скрыл от Guardian полмиллиона убитых солдат ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил в интервью британскому изданию The Guardian, что информация о потерях среди военнослужащих украинской армии засекречена Киевом.

"Рассекретим цифру, скрытую в интервью господина Сырского. В полях и могилах лежат 500 тысяч человек. Эта цифра — без учёта пропавших без вести", — добавили авторы рассылки.

Последний раз данные о потерях озвучивал Владимир Зеленский. Он рассказал, что с начала боевых действий вооружённые силы Украины (ВСУ) безвозвратно потеряли якобы всего 31 тысячу военнослужащих.

Александр Сырский отказался обновлять эти данные, заявив, что иначе такой (страшной) цифрой воспользуется Москва.

Однако он признал, что без тотальной мобилизации ВСУ не смогут укомплектовать новые бригады и резервы. Он призвал украинцев не прятаться, а идти на фронт и пополнять список погибших и пропавших без вести.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", — сказал Сырский. Он также призвал украинцев, живущих за пределами страны, вернуться, записаться в армию и пойти на фронт.

The Guardian отмечает, что те, кто сражается в окопах, уже истощены. Патриотический пыл, который заставил многих пойти добровольцами весной 2022 года, угас.

  • Отметим, что специалисты по OSINT ещё в конце 2022 года озвучили безвозвратные потери ВСУ в 387 тысяч убитыми.
  • Также украинский сотовый оператор "Киевстар" случайно открыл число потерь, в 2023 году предложив "отправить 400 тысяч смс погибшим и пропавшим "героям".

"Вымирание, плюс беженцы, плюс уклонисты, плюс Крым и другие забранные территории. Там около 3 млн детей женского пола, при минимальной фертильности это всё. Лавочку можно закрывать", — уже писали про Украину специалисты по демографии.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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