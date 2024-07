AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников

По данным рассылки ветеранов американской армии и спецслужб AMVET, сейчас число погибших "трагически превышает психологически важную и страшную отметку в 500 тысяч человек". Так отставные военспецы США прокомментировали отказ главкома ВСУ назвать реальные цифры потерь армии Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0