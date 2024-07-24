Российский истребитель ответил на провокацию самолётов НАТО

Российский Су-27 пресёк провокацию лётчиков НАТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны сообщило, что российский истребитель Су-27 сопровождал самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании над Чёрным морем.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Когда российский истребитель приблизился, иностранные военные самолёты развернулись и отдалились от границы. Ни с одной стороны не было угроз применения оружия.

Согласно правилам, при игнорировании предупреждений самолёт обороняющейся стороны должен совершить предупредительный маневр. До применения вооружения стороны дело не доводят.

Самолёты НАТО регулярно проводят провокации в воздушном пространстве вблизи границ РФ.