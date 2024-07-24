Военнослужащим ВС РФ выдадут современные планшеты для боевых действий

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщают "Известия", военнослужащие российской армии получат специальное приложение для планшетов. Оно будет оснащено интерактивными картами и другими функциями, которые значительно расширят возможности боевых подразделений.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Yevgeny Kel, CC0

С помощью этого приложения бойцы смогут не только видеть расположение своих и вражеских сил, но и наносить координаты целей, а также запрашивать поддержку артиллерии или авиации в режиме реального времени. Кроме того, приложение позволит военным общаться друг с другом в специальных чатах. Приложение получило название "Комплекс повышения осведомлённости" (КПО-А).