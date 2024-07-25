На Авдеевском направлении российская армия полностью освободила Новосёловку Первую.
Занятие посёлка открыло русским воинам дорогу на населённый пункт Желанное, где расположен командный и логистический пункт армии Украины. Пока для этого единственное препятствие — река Волчья, а вернее, мосты через неё, которые могут быть уничтожены отступающими националистами. Также со стороны н. п. Прогресс начат штурм села Волчье, выходят бойцы ВС РФ к нему и от Евгеновки.
Кстати, гарнизон ВСУ предпочел отступить из Волчьего, оставив арьергард, который уже тоже бежал. Российские войска также взяли позиции южнее Лозоватского, а затем по полям вышли к южному флангу Ивановки и Тимофеевки.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.