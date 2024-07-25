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Победа будет за нами! Армия России полностью освободила Новосёловку Первую и штурмует Волчье

ВС РФ освободили Новосёловку Первую под Авдеевкой

0:51
Силовые структуры

На Авдеевском направлении российская армия полностью освободила Новосёловку Первую.

ВС РФ освободили Новосёловку Первую под Авдеевкой
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Занятие посёлка открыло русским воинам дорогу на населённый пункт Желанное, где расположен командный и логистический пункт армии Украины. Пока для этого единственное препятствие — река Волчья, а вернее, мосты через неё, которые могут быть уничтожены отступающими националистами. Также со стороны н. п. Прогресс начат штурм села Волчье, выходят бойцы ВС РФ к нему и от Евгеновки.

Кстати, гарнизон ВСУ предпочел отступить из Волчьего, оставив арьергард, который уже тоже бежал. Российские войска также взяли позиции южнее Лозоватского, а затем по полям вышли к южному флангу Ивановки и Тимофеевки.

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