Ракета "Искандер-М" уничтожила сотню боевиков под Харьковом

"Точный удар": ракета "Искандер-М" поразила крупный отряд боевиков и наёмников

Минобороны сообщает, что "Искандер-М" нанёс ракетный удар по временному месту дислокации иностранных наёмников. Удар пришёлся по зданию строительной компании в промзоне Харькова.

В результате удара было уничтожено до 100 боевиков, из них 40 иностранных инструкторов и около 60 военнослужащих ВСУ.

Радиус действия ракет "Искандер-М" составляет до 500 км, однако военные эксперты полагают, что в связи с отказом США и России от соблюдения договора по РСМД модернизировать комплексы до того, чтобы ракеты, которыми их оснащают, имели дальность в ранее запрещённых пределах (до 5500 км), будет делом несложным.

Вполне вероятно, что все необходимые теоретические расчёты и разработки в плане современных ракет средней и меньшей дальности в России уже проведены, и дело остаётся уже только за тем, чтобы реализовать эти концепты на практике, что ранее было невозможно по причине моратория на производство РСМД.