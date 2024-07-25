Как заявил Николай Патрушев, помощник президента Российской Федерации, теперь Азовское море является внутренним морем России, и поэтому Украина никогда не сможет проводить там военные учения.
"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Разумеется, Патрушев имел ввиду время, когда Украина не будет вести военные действия против России.
"Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", — добавил он.
Размещение военно-морских баз НАТО в Севастополе и в Азовском море могло полностью лишить Россию возможности действий в Чёрном море и минимизировать её влияние в черноморском регионе.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.