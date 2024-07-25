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Николай Патрушев заявил, что Азовское море теперь де-юре и де-факто внутреннее море

Патрушев: Украина и другие страны уже никогда не получат доступ к Азовскому морю

Силовые структуры

Как заявил Николай Патрушев, помощник президента Российской Федерации, теперь Азовское море является внутренним морем России, и поэтому Украина никогда не сможет проводить там военные учения.

"О каких может идти речь миссиях и учениях ВМС Украины в Азовском море, если в настоящее время Азовское море является внутренним морем Российской Федерации, а значит, Украина и фактически, и юридически утратила выход в азовскую акваторию", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Разумеется, Патрушев имел ввиду время, когда Украина не будет вести военные действия против России.

"Одновременно были сорваны замыслы натовцев разместить в Азовском море военно-морскую базу и проворачивать военные авантюры с использованием флота", — добавил он.

Размещение военно-морских баз НАТО в Севастополе и в Азовском море могло полностью лишить Россию возможности действий в Чёрном море и минимизировать её влияние в черноморском регионе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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