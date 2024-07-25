По информации, полученной от подпольщиков, в результате удара по административному зданию порта Измаила пострадали как минимум 32 человека, среди которых были иностранные наёмники и офицеры ВСУ. В здании на тот момент находились 200 представителей ВСУ.
Также был нанесён удар по судоремонтному заводу в Измаиле. На заводе находились три военных катера, принадлежащие ВСУ. После удара произошла мощная детонация.
Ещё один удар пришёлся по припортовой зоне Измаила — по терминалу с горюче-смазочными материалами. Эту информацию предоставил координатор подполья Сергей Лебедев.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.