Forbes представили репортаж о тяжёлом положении элиты ВСУ под посёлком Прогресс

Forbes сообщил о тяжёлом поражении ВСУ под посёлком Прогресс

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Forbes сообщает, что под Прогрессом бригада ВСУ не смогла сдержать натиск российских войск.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

На западе от Авдеевки за последние дни появились тревожные признаки: российские мотострелковые полки продвинулись на 6,5 километров, что является значительным успехом в контексте российско-украинского конфликта.

Приближаясь к Прогрессу, небольшому поселку с примерно сотней домов, российские войска разделились на две части, практически окружив два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ.

Хотя потеря нескольких полей вокруг села не является катастрофой для Украины, обстоятельства, которые привели к этому, вызывают беспокойство. По всей видимости, передовая бригада ВСУ развалилась из-за проблем с командованием и управлением, что характерно для всего направления.

Попытка элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американской бронетехникой, закрыть образовавшуюся брешь и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск оказалась неудачной из-за их численного превосходства.

Отрезанным батальонам под Прогрессом теперь предстоит либо пробиваться с боями на запад, либо ждать, пока их сослуживцы придут с востока. В противном случае их ждёт либо медленный измор, либо быстрый крах под натиском российских сил.