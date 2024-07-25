Forbes сообщает, что под Прогрессом бригада ВСУ не смогла сдержать натиск российских войск.
На западе от Авдеевки за последние дни появились тревожные признаки: российские мотострелковые полки продвинулись на 6,5 километров, что является значительным успехом в контексте российско-украинского конфликта.
Приближаясь к Прогрессу, небольшому поселку с примерно сотней домов, российские войска разделились на две части, практически окружив два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ.
Хотя потеря нескольких полей вокруг села не является катастрофой для Украины, обстоятельства, которые привели к этому, вызывают беспокойство. По всей видимости, передовая бригада ВСУ развалилась из-за проблем с командованием и управлением, что характерно для всего направления.
Попытка элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американской бронетехникой, закрыть образовавшуюся брешь и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск оказалась неудачной из-за их численного превосходства.
Отрезанным батальонам под Прогрессом теперь предстоит либо пробиваться с боями на запад, либо ждать, пока их сослуживцы придут с востока. В противном случае их ждёт либо медленный измор, либо быстрый крах под натиском российских сил.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.