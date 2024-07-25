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Forbes представили репортаж о тяжёлом положении элиты ВСУ под посёлком Прогресс

Forbes сообщил о тяжёлом поражении ВСУ под посёлком Прогресс

1:26
Силовые структуры

Forbes сообщает, что под Прогрессом бригада ВСУ не смогла сдержать натиск российских войск.

Forbes сообщил о тяжёлом поражении ВСУ под посёлком Прогресс
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

На западе от Авдеевки за последние дни появились тревожные признаки: российские мотострелковые полки продвинулись на 6,5 километров, что является значительным успехом в контексте российско-украинского конфликта.

Приближаясь к Прогрессу, небольшому поселку с примерно сотней домов, российские войска разделились на две части, практически окружив два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ.

Хотя потеря нескольких полей вокруг села не является катастрофой для Украины, обстоятельства, которые привели к этому, вызывают беспокойство. По всей видимости, передовая бригада ВСУ развалилась из-за проблем с командованием и управлением, что характерно для всего направления.

Попытка элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американской бронетехникой, закрыть образовавшуюся брешь и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск оказалась неудачной из-за их численного превосходства.

Отрезанным батальонам под Прогрессом теперь предстоит либо пробиваться с боями на запад, либо ждать, пока их сослуживцы придут с востока. В противном случае их ждёт либо медленный измор, либо быстрый крах под натиском российских сил.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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