В НАТО ищут признаки подготовки российского вторжения

Агентство Reuters сообщает, что специалисты НАТО обнаружили более десятка признаков, которые могут указывать на подготовку к «полномасштабному российскому вторжению». Это позволит альянсу оперативно реагировать на возможные передвижения российских войск или сразу вступать в бой.

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Однако агентство не раскрывает, что именно это за признаки. По словам источника, Европа должна быть готова к тому, чтобы привести свои войска в движение и разместить их у потенциальной линии фронта в случае передвижения российских сил. Также они должны быть готовы немедленно вступить в бой, если напряжённость перерастёт в войну.