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В ВСУ допустили снижение призывного возраста

ВСУ начало официальную дискуссию о снижении призывного возраста

1:24
Силовые структуры

Представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в случае изменения ситуации на фронте возможно снижение призывного возраста.

ВСУ начало официальную дискуссию о снижении призывного возраста
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

"На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войск на сегодня. Поэтому, по состоянию на данный момент, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться", — приводит слова Лазуткина украинское издание NV.

Он обратил внимание на то, что есть люди, которые нарушили правила воинского учёта, а также те, кто не обновил свои учётные данные или уклоняется от мобилизации. В связи с этим он подчеркнул, что военные комиссариаты будут продолжать раздавать повестки на улице, чтобы иметь представление о том, сколько людей можно призвать в ряды Вооружённых Сил Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о неизбежности снижения призывного возраста на Украине до 23 или сразу до 18 лет. Это должны осуществить действующие власти во главе с Зеленским, которого после реализации этих непопулярных решений просто уберут, обвинив во всех бедствиях народа его и возглавляемую им шайку. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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