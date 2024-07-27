Дмитрий Песков повторил, что мобилизации в России не планируется

Дмитрий Песков: "О мобилизации вообще никто не разговаривает"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в стране в настоящее время не обсуждается возможность мобилизации. Ранее о том же заявляли представители Государственной Думы и Министерства обороны.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", ответил представитель Кремля на вопрос РИА Новости о том, достаточно ли в России добровольцев или же может потребоваться мобилизация.

Ранее Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчёркивали, что количество поступающих в ряды ВС РФ контрактников и добровольцев полностью покрывает потребности фронта в обеспечении личным составом.