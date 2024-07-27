Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в стране в настоящее время не обсуждается возможность мобилизации. Ранее о том же заявляли представители Государственной Думы и Министерства обороны.
"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет", ответил представитель Кремля на вопрос РИА Новости о том, достаточно ли в России добровольцев или же может потребоваться мобилизация.
Ранее Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчёркивали, что количество поступающих в ряды ВС РФ контрактников и добровольцев полностью покрывает потребности фронта в обеспечении личным составом.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.