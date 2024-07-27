Стали известны детали последнего разговора Андрея Белоусова и Ллойда Остина

Звонок Белоусова Остину предотвратил опасную провокацию укронацистов

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

12 июля Андрей Белоусов, российский министр обороны, связался с Ллойдом Остином, главой пентагона. Причиной звонка стали полученные Москвой сведения о тайной операции, которую, по мнению российской стороны, планировали провести украинцы при поддержке США.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

По информации источников The New York Times, Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и о возможной угрозе усиления напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Собеседники издания утверждают, что в пентагоне якобы не были осведомлены о готовящейся операции и были удивлены заявлением российского министра.

Согласно информации источников, заявление Белоусова было воспринято всерьёз, независимо от того, что именно он сказал.