Российская армия взяла Красногоровку

Российские войска овладели Красногоровкой

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы успешно преодолели зону боевых действий и водрузили флаг России в Красногоровке.

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose, CC BY-SA 4.0

Несколько дней назад, во время дерзкой операции, пехотинцы 1-го армейского корпуса установили флаг России на здании в северо-западной части города. Это подтверждает продвижение наших войск и контроль над большей частью Красногоровки.

Как сообщил военный корреспондент РТ, флаг уже несколько дней находится на месте, и противник не предпринимает попыток его убрать.

По данным с места событий, а также по информации, полученной из российских и украинских открытых источников (OSINT), которые отслеживают продвижение Вооружённых Сил Российской Федерации, можно сделать вывод, что почти 90% города находится под контролем российских войск. Остальная небольшая часть города остаётся серой зоной.