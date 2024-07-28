Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии

Президент Владимир Путин объявил о возможной отмене моратория на размещение РСМД

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент и верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин во время торжественного выступления по случаю Дня ВМФ впервые прокомментировал вопрос о размещении американских ракет средней дальности в Германии и анонсировал ответные меры России в виде отмены моратория на размещение РСМД за пределами своих границ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

"Российская Федерация видит, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут. Мы продолжим оснащать флот гиперзвуковыми комплексами. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих".

Также Путин заявил, что разработка ряда ударных систем сейчас на завершающей стадии.

"Будем принимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира".

Таким образом, Россия не оставит без надлежащего ответа враждебные действия США, направленные на подрыв основ национальной безопасности РФ и мировой безопасности в целом.