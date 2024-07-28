Николай Патрушев полагает, что мирные инициативы Киева связаны с необходимостью передышки

Николай Патрушев полагает, что мирные инициативы Киева являются ложным ходом

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, разговоры о возможности переговоров с Москвой — это лишь тактический ход Киева и Запада, чтобы получить передышку. Россия имеет преимущество в специальной военной операции, и киевский режим на самом деле не предпринимает реальных шагов для начала переговоров.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Ранее в разговоре с главой МИД КНР, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с российской стороной.

Таким образом, Россия не намерена прекращать боевые действия до полного выполнения поставленных ею условий.