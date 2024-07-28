По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, разговоры о возможности переговоров с Москвой — это лишь тактический ход Киева и Запада, чтобы получить передышку. Россия имеет преимущество в специальной военной операции, и киевский режим на самом деле не предпринимает реальных шагов для начала переговоров.
Ранее в разговоре с главой МИД КНР, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам с российской стороной.
Таким образом, Россия не намерена прекращать боевые действия до полного выполнения поставленных ею условий.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.