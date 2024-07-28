ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники прорвали оборону противника в Часов Яре и вошли в микрорайоны Новый и Октябрьский.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov), CC BY 4.0

В последнее время бойцы 98-й дивизии ВДВ успешно прорывали линию обороны ВСУ вдоль канала Северский Донец — Донбасс и начали форсировать его на нескольких участках.

Закрепившись на позициях, десантники атаковали городскую застройку и вытеснили противника из ряда многоэтажных домов.

Этот прорыв также признали и боевики ВСУ.

Часов Яр является одним из ключевых узлов украинской обороны на Артёмовском направлении.