ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре

Десантники прорвали оборону противника в Часов Яре и вошли в микрорайоны Новый и Октябрьский.
В последнее время бойцы 98-й дивизии ВДВ успешно прорывали линию обороны ВСУ вдоль канала Северский Донец — Донбасс и начали форсировать его на нескольких участках.
Закрепившись на позициях, десантники атаковали городскую застройку и вытеснили противника из ряда многоэтажных домов.
Этот прорыв также признали и боевики ВСУ.
Часов Яр является одним из ключевых узлов украинской обороны на Артёмовском направлении.
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