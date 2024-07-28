ВСУ вновь атаковали Курскую область при помощи беспилотников

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Курской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона.

Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Позднее стало известно, что ещё 12 украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Обоянском и Медвенском районах Курской области. Об этом также заявил врио губернатора.

В последние дни Курскую область неоднократно атакуют десятками беспилотников. Однако надёжная система ПВО и РЭБ позволяют избежать жертв и разрушений. Возможно, в будущем Россия проведёт операцию по созданию буферной зоны в приграничной с Курской Сумской области Украины.