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ВСУ вновь атаковали Курскую область при помощи беспилотников

0:42
Силовые структуры

В Курской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона.

ВСУ вновь атаковали Курскую область при помощи беспилотников
Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Позднее стало известно, что ещё 12 украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты в Обоянском и Медвенском районах Курской области. Об этом также заявил врио губернатора.

В последние дни Курскую область неоднократно атакуют десятками беспилотников. Однако надёжная система ПВО и РЭБ позволяют избежать жертв и разрушений. Возможно, в будущем Россия проведёт операцию по созданию буферной зоны в приграничной с Курской Сумской области Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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