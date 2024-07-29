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В России воссоздают Морскую коллегию по приказу Путина

Силовые структуры

Как сообщил помощник президента Николай Патрушев, Владимир Путин принял решение о создании Морской коллегии России. В настоящее время разрабатывается её положение и формируется состав.

В России воссоздают Морскую коллегию по приказу Путина
Фото: commons.wikimedia.org by Dan Kasberger, CC BY-SA 3.0

Основная цель Морской коллегии — улучшение координации работы органов власти в реализации морской политики и обеспечении защиты интересов России в Мировом океане.

Морская коллегия будет совмещать военные и гражданские функции и обеспечит более централизованное и специализированное управление морскими силами России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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