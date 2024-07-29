В России воссоздают Морскую коллегию по приказу Путина

Как сообщил помощник президента Николай Патрушев, Владимир Путин принял решение о создании Морской коллегии России. В настоящее время разрабатывается её положение и формируется состав.
Основная цель Морской коллегии — улучшение координации работы органов власти в реализации морской политики и обеспечении защиты интересов России в Мировом океане.
Морская коллегия будет совмещать военные и гражданские функции и обеспечит более централизованное и специализированное управление морскими силами России.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.