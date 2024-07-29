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США провели испытания гиперзвуковых комплексов

Силовые структуры

Американский военный чиновник заявил изданию РИА Новости, что недавно США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Однако он не уточнил, был ли этот запуск успешным.

США провели испытания гиперзвуковых комплексов
Фото: NASA by Lee Wingfield, PDM

США ускоренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, но пока отстают по темпам его создания и от России, и от Китая. По плану, в 2026 году США намерены развернуть гиперзвуковые ракетные комплексы в Германии, однако пока нет известных прототипов этих комплексов. В то же время в России уже разработаны комплексы С-500, способные уничтожать эти потенциальные ракетные носители. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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