США провели испытания гиперзвуковых комплексов

Американский военный чиновник заявил изданию РИА Новости, что недавно США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Однако он не уточнил, был ли этот запуск успешным.

Фото: NASA by Lee Wingfield, PDM

США ускоренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, но пока отстают по темпам его создания и от России, и от Китая. По плану, в 2026 году США намерены развернуть гиперзвуковые ракетные комплексы в Германии, однако пока нет известных прототипов этих комплексов. В то же время в России уже разработаны комплексы С-500, способные уничтожать эти потенциальные ракетные носители.