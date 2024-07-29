США провели испытания гиперзвуковых комплексов

Американский военный чиновник заявил изданию РИА Новости, что недавно США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия. Однако он не уточнил, был ли этот запуск успешным.
США ускоренно разрабатывают гиперзвуковое оружие, но пока отстают по темпам его создания и от России, и от Китая. По плану, в 2026 году США намерены развернуть гиперзвуковые ракетные комплексы в Германии, однако пока нет известных прототипов этих комплексов. В то же время в России уже разработаны комплексы С-500, способные уничтожать эти потенциальные ракетные носители.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.