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Американское издание опубликовало репортаж о катастрофическом поражении ВСУ у Урожайного

New York Times опубликовало репортаж о разгроме ВСУ под Урожайным

Силовые структуры

The New York Times рассказала о страшном боестолкновении, в котором Вооружённые силы Украины понесли большие потери и потеряли контроль над населённым пунктом Урожайное, находящимся на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Для солдат 58-й бригады и бойцов Национальной гвардии, которые три месяца удерживали Урожайное, эта потеря была особенно тяжёлой. За это время погибло или пропало без вести около ста солдат. Командиры готовятся к возможным выговорам от военного руководства, которое часто требует от солдат удерживать позиции до самого конца. 

Вот что рассказал один из боевиков ВСУ. 

"Бои шли в руинах, из подвалов. Было несколько траншей, но не было никаких защитных сооружений, и построить их было невозможно", — рассказал 43-летний майор с позывным "Карай".

Урожайное — это небольшое село, в котором всего две улицы. В июне российские войска заняли его половину.

"В течение 1,5 месяцев это было похоже на битву между двумя волчьими стаями. Россия активно атаковала с воздуха, поэтому раненых можно было эвакуировать лишь ночью. Однажды наступил момент, когда держать людей там уже не имело смысла", — объяснил "Карай".

В конце концов, ВСУ пришлось отступать, бросив поселок. 40-летний военнослужащий Нацгвардии Марк написал в социальной сети X, что его отряд, прячась в подвале, пережил четыре дня непрекращающихся бомбардировок. 8 июля их группе было приказано помочь защитить Урожайное.

12 июля их атаковали дроны, а командир предупредил, что ВСУ отступают, а русские заняли позиции в доме напротив. С первыми лучами солнца солдатам приказали отступать под новым обстрелом. В 6 часов утра мимо их позиций проехали три российских БТР, в которых разместилась пехота, преградившая им путь к отступлению.

Подразделению Марка приказали отступать через поля, потому что дорога находилась под контролем России. На поле осталось много раненых и убитых. «Российские дроны постоянно кружили над нашей отступающей группой, корректируя огонь артиллерии», — сказал Марк. Он получил ранение в обе ноги и не мог двигаться.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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