В Краснодарском крае размещён заказ на размещение бункеров "Куб-М"

В Краснодарском крае установят стационарные наземные бункеры

2:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Краснодарском крае планируется разместить бомбоубежища, которые смогут защитить от ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Согласно информации, опубликованной на портале "Госзакупок", восемь таких убежищ будут установлены на автомобильных, железнодорожных и морских вокзалах, а также в аэропорту. Кроме того, три усиленных блок-модуля будут размещены у паромной переправы в портах Тамани и Темрюкского района, а также в посёлках Чушка и Волна и в городе Темрюк. Предполагается, что для установки могут быть использованы известные противоядерные и противоракетные убежища типа Куб-М.

Заявки на проведение закупок принимаются до 31 июля. Подрядчику необходимо будет поставить и смонтировать усиленные блок-модули, способные защитить от ударов и осколков ракет и дронов, а также от ракет ПВО. Кроме того, требуется установить и подключить необходимое оборудование, а также провести пуско-наладочные работы. Сроки на создание этих убежищ небольшие — они должны начать функционировать до конца 2024 года.

Также летом 2024 года появилась заявка от аэропорта Сочи — необходимо построить бункер, способный вместить 600 человек, из которых 70% должны составлять мужчины, а 30% — женщины.

В техническом задании указано, что бункер должен обеспечивать защиту от факторов воздействия, включая ударную волну, отравляющие и радиоактивные вещества, а также бактериальные средства. Он должен быть способен выдержать удар и взрыв фугасных боеприпасов, а также воздействие проникающей радиации со степенью ослабления, равной 1000.

Убежище должно быть построено только из отечественных стройматериалов и оборудования. Кроме того, оно должно использоваться как подземная парковка в мирное время.

Ранее Краснодарский край, включая города Сочи, Туапсе, Геленджик, Темрюк-Тамань и Новороссийск, уже подвергался атакам дронов и ракет со стороны Украины, что отмечено на карте безопасности юга России.

Уличные убежища уже установлены в Белгородской области и находятся в процессе установки в Севастополе.