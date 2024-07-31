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Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа

1:00
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что план действительно существует и направлен на урегулирование украинского кризиса в интересах США.

Этот план подразумевает сохранение ориентированного на Запад и враждебного России украинского государства, возможно, с некоторыми территориальными потерями. Ищенко упомянул, что Запад, включая Трампа, рассматривает "корейский сценарий", который предполагает бессрочное перемирие с демаркационной линией по текущему фронту и начало мирных переговоров, которые могут затянуться на неопределённое время, сообщает "Военное дело".

По мнению политолога, не стоит ожидать, что Трамп будет действовать в интересах России, он будет защищать интересы США. России нужно концентрироваться на защите своих интересов, а остальному миру придётся сделать выбор между Россией и США.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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