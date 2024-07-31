Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Он отметил, что план действительно существует и направлен на урегулирование украинского кризиса в интересах США.
Этот план подразумевает сохранение ориентированного на Запад и враждебного России украинского государства, возможно, с некоторыми территориальными потерями. Ищенко упомянул, что Запад, включая Трампа, рассматривает "корейский сценарий", который предполагает бессрочное перемирие с демаркационной линией по текущему фронту и начало мирных переговоров, которые могут затянуться на неопределённое время, сообщает "Военное дело".
По мнению политолога, не стоит ожидать, что Трамп будет действовать в интересах России, он будет защищать интересы США. России нужно концентрироваться на защите своих интересов, а остальному миру придётся сделать выбор между Россией и США.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.