Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России

Политолог объяснил "мирный план" Дональда Трампа

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что план действительно существует и направлен на урегулирование украинского кризиса в интересах США.

Этот план подразумевает сохранение ориентированного на Запад и враждебного России украинского государства, возможно, с некоторыми территориальными потерями. Ищенко упомянул, что Запад, включая Трампа, рассматривает "корейский сценарий", который предполагает бессрочное перемирие с демаркационной линией по текущему фронту и начало мирных переговоров, которые могут затянуться на неопределённое время, сообщает "Военное дело".

По мнению политолога, не стоит ожидать, что Трамп будет действовать в интересах России, он будет защищать интересы США. России нужно концентрироваться на защите своих интересов, а остальному миру придётся сделать выбор между Россией и США.