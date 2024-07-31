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Политолог Ростислав Ищенко о снятии Байдена: стратегия демократов и шансы Камалы Харрис на выборах

Эксперт высказался о перспективах Камалы Харрис стать президентом США

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Силовые структуры » Военные новости

Бывший украинский дипломат и публицист Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело", рассказал о причинах, по которым Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок.

Эксперт высказался о перспективах Камалы Харрис стать президентом США
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По его словам, демократы осознали, что Байден не сможет выиграть предстоящие выборы, в результате чего они поддержали кандидатуру Камалы Харрис.

Ищенко отметил, что, несмотря на раскол в обществе США, многие граждане будут голосовать за Харрис не столько из-за её достоинств, сколько из-за неприязни к Дональду Трампу. Также он упомянул, что демократы рассчитывают на ослабление позиций Трампа к следующим выборам, учитывая возрастные ограничения и потенциальную неспособность его вице-президента Дж. Д. Вэнса получить поддержку республиканской элиты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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