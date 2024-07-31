F-16 на Украине: почему российские приграничные регионы могут спать спокойно

Летчик Попов ответил, несут ли угрозу переданные Киеву F-16 приграничным регионам РФ

Для приграничных регионов России угроза от полученных Украиной истребителей F-16 является минимальной. Даже если в ВСУ найдутся пилоты, готовые на самоубийственные миссии, их встретят российская ПВО и подготовленные летчики. Об этом рассказал заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.

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"Угроза для российских регионов минимальна, хотя она, конечно, существует. Возможно, найдется пилот-камикадзе, который решит любой ценой прорваться через границу, но система ПВО будет работать, и истребители будут перехватывать", — отметил Попов.

Он добавил, что российские летчики готовы к появлению таких пилотов, и первые воздушные бои должны стать показательными, сообщает URA.RU.

Попов также подчеркнул, что F-16 на Украине будут базироваться далеко от российских границ.

"Базы будут находиться очень далеко — во Львовской области, Луцке, Староконстантинове, Мукачево, Черновцах", — пояснил он.

По его словам, при таком размещении истребители не смогут достичь российских границ без дополнительных топливных баков, что значительно снизит их маневренность и скрытность для ВС РФ.

Запад передал Украине первую партию истребителей F-16. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что появление этих самолетов у Киева не изменит ситуацию в зоне СВО.