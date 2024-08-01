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Российские военные устранили три установки Patriot в зоне СВО

Силовые структуры

Российские солдаты за сутки устранили три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Это произошло в зоне СВО, рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные устранили три установки Patriot в зоне СВО
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

"Благодаря оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ устранены три пусковые установки Patriot, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", — сообщили в силовом ведомстве.

РИА Новости сообщает, что средства ПВО сбили также ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.

Добавим, что украинская армия потеряла всего до 1965 солдат, танк, 23 автомобиля и два пикапа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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