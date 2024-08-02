Лукашенко сорвал планы США по втягиванию Белоруссии в конфликт на Украине

Названы причины снижения напряжённости на белорусско-украинской границе

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог и публицист Ростислав Ищенко прокомментировал снижение напряженности на белорусско-украинской границе после договоренности между Александром Лукашенко и украинской стороной.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Ищенко считает, что белорусская армия никогда не представляла серьезной угрозы для Украины из-за своей малочисленности, а российская группировка войск в Белоруссии недостаточна для масштабных наступлений.

Снижение напряженности на границе выгодно России, так как это предотвратило возможность втягивания Белоруссии в конфликт через украинские провокации, что могло бы растянуть российский фронт на дополнительную тысячу километров, сообщает "Военное дело".

США рассматривали этот сценарий как способ вынудить Польшу вступить в войну, что привело бы к участию стран Балтии, а также возможному вмешательству Швеции, Финляндии и Германии в защиту Прибалтики.