Politico: украинские военные испытывают колоссальные трудности на фронте и моральные силы иссякли

Боевой дух ВСУ на нуле, солдаты изнурены двухлетними боями с минимальными перерывами.
Об этом пишет издание Politico.
Постоянные отключения электроэнергии создают невыносимые условия жизни, добавляя проблем. Ситуация дома и на фронте взаимосвязана. Для обороны надо мобилизовать новые резервы, чтобы сменить уставших. В апреле офис президента Украины принял новые правила, снижающий призывной возраст и обязывающие мужчин от 18 до 60 лет обновить данные в военкоматах.
Но новая мобилизация вызывает у украинцев смешанные чувства. Мужчины уже опасаются выходить из дома, страхи усиливаются слабым обеспечением боеприпасами и оборудованием. А постоянные русские атаки и психологическое напряжение оказывают давление на боевиков ВСУ.
Для украинских военнослужащих важно видеть поддержку союзников, но если они почувствуют, что их оставили, боевой дух окончательно рухнет, а значит, помощь Запада имеет решающее значение для Киева, подытожило издание.
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