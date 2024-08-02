Politico: украинские военные испытывают колоссальные трудности на фронте и моральные силы иссякли

Если ВСУ почувствуют, что Запад их оставил, боевой дух окончательно рухнет

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевой дух ВСУ на нуле, солдаты изнурены двухлетними боями с минимальными перерывами.

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine, CC BY 4.0

Об этом пишет издание Politico.

Постоянные отключения электроэнергии создают невыносимые условия жизни, добавляя проблем. Ситуация дома и на фронте взаимосвязана. Для обороны надо мобилизовать новые резервы, чтобы сменить уставших. В апреле офис президента Украины принял новые правила, снижающий призывной возраст и обязывающие мужчин от 18 до 60 лет обновить данные в военкоматах.

Но новая мобилизация вызывает у украинцев смешанные чувства. Мужчины уже опасаются выходить из дома, страхи усиливаются слабым обеспечением боеприпасами и оборудованием. А постоянные русские атаки и психологическое напряжение оказывают давление на боевиков ВСУ.

Для украинских военнослужащих важно видеть поддержку союзников, но если они почувствуют, что их оставили, боевой дух окончательно рухнет, а значит, помощь Запада имеет решающее значение для Киева, подытожило издание.

Оборона Украины трещит по швам, ВС РФ начали наступление