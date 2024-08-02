Западные средства массовой информации признали уничтожение за один день нескольких пусковых установок американских комплексов противовоздушной обороны Patriot.
В частости об этом пишет издание Newsweek.
Российские войска для поражения зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot использовали комбинацию беспилотных аппаратов, артиллерии и наземных войск. Интернет-портал издания также сообщает о сбитии в тот день 14 снарядов РСЗО HIMARS и одной тактической ракеты ATACMS.
Напомним, ранее слова главы ОПУ Андрея Ермака про американские Patriot назвали вбросом и бредом.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.