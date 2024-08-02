Тухлая "вундервафля". Запад признал уничтожение нескольких пусковых установок системы ПВО Patriot за один день

За один день уничтожены несколько пусковых установок системы ПВО Patriot

Западные средства массовой информации признали уничтожение за один день нескольких пусковых установок американских комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/7398044/jgsdf-western-army-commander-visits-bilateral-air-defense-training-during-orient-shield-22 by Maj. Trevor Wild is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain

В частости об этом пишет издание Newsweek.

Российские войска для поражения зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot использовали комбинацию беспилотных аппаратов, артиллерии и наземных войск. Интернет-портал издания также сообщает о сбитии в тот день 14 снарядов РСЗО HIMARS и одной тактической ракеты ATACMS.

Напомним, ранее слова главы ОПУ Андрея Ермака про американские Patriot назвали вбросом и бредом.