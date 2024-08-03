Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву

После того, как армия Украины не добилась каких-то успехов в Харьковской области к саммиту НАТО, риторика Запада заметно сдвинулась с безусловной поддержки Банковой в сторону "игнора".
В ЕС уже давно не верят в цели Зеленского по выходу к границам 1991-го года. Самым реальным исходом для хозяев Киева являются переговоры — вне зависимости, кто победит на выборах президента США.
Запад уже не рассчитывает на "успехи" украинских войск, а в качестве альтернативы он видит только мирные переговоры.
В Европе уже не ожидают, что ВСУ смогут отбить территории у РФ. Украина истощена и не позволит себе сдерживать русское наступление по всем направлениям.
Всё идёт к ослаблению поддержки со стороны Европы, что может повлиять на моральное состояние боевиков ВСУ, которые и так демотивированы.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.