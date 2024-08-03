"Как только ракеты выйдут из шахт": эксперт оценил шансы ядерного нападения на Россию

Политолог Ищенко: шанс на победу в ядерном конфликте минимальный

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию "Военное дело" ответил на вопросы читателей и дал оценку возможности нанесения США внезапного и обезоруживающего ядерного удара по России.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

— Ростислав Владимирович, некоторые считают, что для победы в неизбежном ядерном конфликте и снижения собственных потерь необходимо усыпить бдительность противника и нанести превентивный массированный удар по ключевым объектам, таким как центры принятия решений, системы ПВО/ПРО, связи и стартовые позиции баллистических ракет. Может ли сложиться ситуация, при которой высшие элиты США решатся на подобный шаг против России? Существует ли шанс, что Запад сможет победить Россию и сохранить свою государственность в ядерном конфликте, если США нападут первыми без предварительной эскалации и дипломатических шагов, например, в новогоднюю ночь, когда бдительность снижена?

— Шанс есть всегда, но в данном случае он крайне мал. Системы ядерного сдерживания России и США созданы так, чтобы гарантированно ответить на неожиданный удар в любой момент.

Можно рискнуть и попробовать нанести такой удар, но как только ракеты будут запущены, контроль над ситуацией будет потерян. В этом случае ответные действия противника последуют в течение 20-30 минут. К счастью, до сих пор никто не решился проверить на практике надежность систем предупреждения и ядерного сдерживания.

Недавно западные СМИ продемонстрировали компьютерную симуляцию ядерного удара США по России. В этом ролике показывалось, как несколько сотен американских ядерных ракет Minuteman III поражают российскую территорию за 72 секунды. По расчетам авторов, мгновенно погибает около 47 миллионов человек. Однако в симуляции не было учтено действие российских систем ПВО/ПРО и автоматический ответный удар, который будет нанесен системой "Мертвая рука" даже в случае уничтожения всех высших центров принятия решений.