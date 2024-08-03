ВСУ снова обстреляли Шебекино

В результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Вячеслава Гладкова, число пострадавших возросло до четырёх. Две женщины с баротравмами были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу, а затем будут переведены в больницу Белгорода для дальнейшего лечения.
Шебекино является одним из самых часто обстреливаемых городов Белгородской области. В то же время перенесение боевых действий в Харьковскую область позволило снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.
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