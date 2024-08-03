В Великобритании выяснили, что секретные разработки могли попадать в руки агентов России и Белоруссии

Кошмар для Ми-6: русские проникли в тайны Королевского флота

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

В Минобороны Великобритании разразился скандал: инженеров подлодок уличили в нарушении правил. Как пишет The Telegraph, они привлекли к разработке программного обеспечения специалистов из России и Белоруссии.

Фото: flickr.com by SurfaceWarriors, CC BY-SA 2.0

"Программное обеспечение для атомных подводных лодок было разработано в России и Беларуси, что вызвало серьезную угрозу обороне Великобритании", — говорится в статье.

Компания Rolls-Royce Submarines передала разработку консалтинговой фирме WM Reply, которая привлекла к работе специалистов из Беларуси и Сибири. Однако в ходе расследования выяснилось, что компания скрывала местонахождение своих разработчиков.

В ответ на это Rolls-Royce заявила, что система оставалась целостной, и прекратила сотрудничество с WM Reply. Министерство обороны Великобритании заверило, что данный инцидент не повлиял на безопасность страны.